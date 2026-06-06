Una donna di 74 anni ha presentato una denuncia al Presidente della regione dopo che le è stata negata una TAC. La dottoressa ha rifiutato di fornire una motivazione scritta per il rifiuto. Prima del diniego, la segreteria aveva confermato l’appuntamento per l’esame. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni sulla motivazione del rifiuto o sui passaggi seguiti tra conferma e diniego.

Perché la dottoressa ha rifiutato di fornire una giustificazione scritta?. Come ha fatto la segreteria a confermare l'esame prima del diniego?. Quali carenze strutturali hanno impedito l'intervento dell'anestesista in reparto?. Quanto è costato alla donna ricorrere al settore privato per la TAC?.? In Breve Appuntamento negato il 28 aprile presso l'Ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo.. Paziente con storia di isterectomia a 28 anni e uso di elettrostimolatore midollare.. Rifiuto della dottoressa di turno per assenza di anestesista e sala rianimazione.. Necessità di ricorrere al settore privato dopo il disservizio della struttura pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TAC negata a una donna di 74 anni: denuncia al Presidente Occhiuto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Light Gate - A Paranormal/UFO Discussion with Michelle Desrochers

Notizie e thread social correlati

Settala, donna di 74 anni investita da un camion nel parcheggio di una logisticaUna donna di 74 anni è stata investita da un camion nel parcheggio di un centro logistico nella mattinata di venerdì 5 giugno.

Fa una Tac e muore, choc in Italia: la denuncia della famigliaUna donna ha perso la vita dopo aver effettuato una tac di routine, senza che ci fossero motivi di preoccupazione precedenti.

Si parla di: ‘Oltre la malattia, l’ingiustizia’: l’odissea di una reggina per un esame urgente.

Indagini sul presidente della Regione Occhiuto, ancora nessuna convocazione in procuraSono ore di incertezza per il presidente Roberto Occhiuto e per i calabresi, per chi dopo l'annuncio che ha terremotato la politica regionale, è in attesa di dettagli che mai come in questo caso ... rainews.it

Toti: Occhiuto fa bene ad andare avanti. E’ vittima di leggi scritte da una politica giustizialistaFa bene ad andare avanti, Roberto Occhiuto è un amministratore capace e onesto. Giovanni Toti non ha dubbi sul presidente della Calabria, che mercoledì ha annunciato di essere indagato per ... ilfoglio.it