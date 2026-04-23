Fa una Tac e muore choc in Italia | la denuncia della famiglia

Una donna ha perso la vita dopo aver effettuato una tac di routine, senza che ci fossero motivi di preoccupazione precedenti. L’evento ha suscitato grande scalpore in Italia, portando la famiglia a presentare una denuncia. La magistratura ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause della morte e verificare eventuali responsabilità legate all'esame diagnostico. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità sanitarie.

Un esame diagnostico di routine, programmato senza particolari preoccupazioni, si è trasformato in una vicenda drammatica su cui ora la magistratura intende fare piena luce. La Procura di Lecce ha infatti aperto un’indagine sulla morte di un uomo di 76 anni, residente a Corsano (Lecce), deceduto lo scorso 29 gennaio dopo essersi sottoposto a una TAC coronarica presso l’ospedale Cardinale Panico di Tricase. Una vicenda che, secondo quanto riportato da Fanpage, solleva interrogativi su quanto accaduto nelle ore successive all’esame. Al centro dell’esposto presentato dai familiari, assistiti dall’avvocato Luciano De Francesco, c’è il sospetto che il decesso sia stato provocato da una reazione allergica al mezzo di contrasto non gestita in modo adeguato.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Fa una tac, muore subito dopo: orrore in Italia. “Ecco perché è successo”Sembrava un controllo di routine, uno di quegli esami che si fanno senza pensarci troppo. Enzo Puccini muore all’improvviso durante una Tac nel giorno del suo compleanno, choc a PortoferraioUn ottantenne molto conosciuto a Capoliveri per essere stato per decenni il postino del paese, è morto improvvisamente giovedì 29 gennaio all’interno... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Tac con mezzo di contrasto, poi il malore e il decesso a 76 anni: il figlio sporge denuncia; Salento, morto dopo una Tac con mezzo di contrasto: inchiesta della Procura; Dopo la Tac ha sintomi di una reazione allergica ma lo rimandano a casa: anziano muore nel Salento; Muore a 76 anni dopo una tac alle coronarie, indaga la procura di Lecce. Salento, morto dopo una Tac con mezzo di contrasto: inchiesta della ProcuraMuore dopo una Tac con mezzo di contrasto e la famiglia denuncia: la reazione allergica sarebbe stata gravemente sottovalutata in ospedale. La vittima è Luigi Chiarello, 77 anni, ... quotidianodipuglia.it Doveva essere un esame di routine senza conseguenze e invece una TAC con mezzo di contrasto sarebbe stata letale per un paziente. La denuncia della famiglia dopo la morte del 76enne: https://fanpa.ge/bUth8 - facebook.com facebook Uomo di 76 anni di Corsano muore dopo una tac alle coronarie: indaga la procura di Lecce x.com