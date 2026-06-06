Suona l’ultima campanella | è tempo di bilanci

L'ultima campanella è suonata nelle scuole delle zone fermane, segnando la fine dell’anno scolastico. Gli studenti si preparano per le vacanze estive, tra l’attesa delle giornate al mare e il ricordo dell’esame di maturità. La conclusione dell’anno scolastico porta con sé i bilanci finali e le emozioni legate a un percorso che si conclude. La scuola chiude le sue porte fino al prossimo anno, lasciando spazio alle vacanze e ai progetti futuri degli studenti.

Tra l’attesa gioiosa delle giornate al mare e quella snervante – ma indimenticabile – dell’esame di maturità, suona l’ultima campanella per le studentesse e gli studenti delle scuole fermane. Nonostante il lavoro per docenti e dirigenti sia ancora intenso (imminenti gli scrutini) è tempo dei primi bilanci a caldo, per riordinare ciò che è stato e mettere a fuoco ciò che sarà a partire da settembre. "Il bilancio è positivo, sia in termini di iscrizioni per il prossimo anno scolastico, sia nel lavoro svolto da studenti e insegnanti in tutte e quattro le nostre sedi – commenta la prof.ssa Sabrina Vallesi, preside del Liceo ’Caro Preziotti-Licini’ – Si è appena concluso il Concerto di Primavera, nel quale si concentra il nostro obiettivo: riuscire a coinvolgere e far dialogare competenze diverse tra loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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ENG DUBThe Sister Who Died Came Back… and Changed Everyone's Destiny

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