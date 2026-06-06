Il 9 giugno arriverà in fumetteria, libreria e negli store online SUGAR SUGAR RUNE NEW EDITION n. 1, il primo volume della nuova edizione di pregio del celebre manga di Moyoco Anno, che riporterà i lettori nel magico e affascinante mondo di Chocolat e Vanilla. Resa famosa anche dall’amatissimo adattamento anime, la serie ha conquistato nel corso degli anni un vasto pubblico grazie al suo mix di magia, avventura, divertimento e romanticismo. Da una parte l’energica e impulsiva Chocolat, dall’altra la dolce e riservata Vanilla: due streghette inseparabili che si ritrovano coinvolte in una sfida destinata a cambiare il loro futuro. Le due giovani protagoniste provengono da Extramondo, un regno magico dove è stata indetta una competizione che decreterà la futura sovrana. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sugar Sugar Rune New Edition: a grande richiesta, tornano le due streghette più amate dei manga

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Sugar Sugar Rune | Aquarium Date (Ep. 28)

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