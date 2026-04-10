Filippo Sugar è il figlio di Caterina Caselli, cantante e produttrice discografica italiana. La famiglia di origine ha avuto un ruolo importante nella sua vita, che si intreccia con la carriera della madre. La sua figura emerge in vari contesti pubblici legati al mondo della musica e dell’industria discografica. La sua storia personale è stata spesso associata a quella della madre, con cui ha condiviso momenti di successo e di vita familiare.

Dietro il successo di una grande donna come Caterina Caselli ci sono talento, ingegno ma anche una storia d’amore e di famiglia. L’indimenticabile “Casco d’Oro” della musica italiana ha potuto contare su Filippo Sugar, suo unico figlio avuto con il compianto marito Piero Sugar, erede di una delle dinastie discografiche più importanti d’Europa che ha saputo trasformare l’intuizione della madre in una realtà globale, restando sempre un passo indietro. Una nascita che ha cambiato tutto. Classe 1971, Filippo Sugar è nato a Milano e la sua nascita non è stata esattamente un evento privato. Caterina Caselli allora era all’apice della sua popolarità e la venuta al mondo del suo primo figlio ha rappresentato un vero e poprio spartiacque nella sua carriera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Filippo Sugar, il figlio di Caterina Caselli

Chi era Piero Sugar, il marito di Caterina Caselli e padre di suo figlio FilippoPiero Sugar e Caterina Caselli si sono conosciuti appena ventenni e da allora non si sono più lasciati.

Caterina Caselli compie 80 anni: la morte del padre, il cancro al seno e la scomparsa di SugarSul cartaceo di Novella 2000 gli 80 anni di Caterina Caselli raccontati da Dario Salvatori: “Nonostante i colpi, è ancora in piedi.

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Ringraziamo Rockol e Franco Zanetti per la bella intervista a Filippo Sala, autore del libro Zucchero Sugar Fornaciari. Come il soul all'improvviso. Per vedere l'intervista: https://tinyurl.com/224az5vj Un libro interessante, molto amato dai fan, come da messaggi - facebook.com facebook