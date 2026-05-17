Sugar Rey Leonard l' allenamento è impressionante | a 70 anni è ancora in formissima

Il 17 maggio 1956 a Rocky Mount, in North Carolina, è nato Sugar Ray Leonard, uno dei pugili più conosciuti e discussi nel mondo dello sport. A 70 anni, continua ad attirare l’attenzione per il suo livello di forma fisica e il suo allenamento intenso. La sua carriera, caratterizzata da numerosi incontri importanti, ha lasciato un segno duraturo nel panorama pugilistico. La sua presenza ancora attiva nel settore si accompagna a un’immagine di integrità e dedizione.

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