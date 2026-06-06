Street Fighter 6 | l’iconica Tifa arriva nel roster dell’Anno 4

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2027, Tifa entrerà nel roster di Street Fighter 6, segnando l’arrivo di un nuovo personaggio nell’Anno 4. La sua introduzione potrebbe influenzare le strategie di gioco e il meta-game, anche se non sono stati ancora dettagliati i cambiamenti specifici. Prima dell’arrivo di Tifa, altri lottatori saranno disponibili, ma i nomi e le date di debutto non sono stati comunicati. La data ufficiale di uscita di Tifa non è ancora stata annunciata.

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Come cambierà il meta-game con l'arrivo di Tifa nel 2027?. Quali altri lottatori debutteranno prima dell'icona di Final Fantasy?. Perché questo crossover tra Capcom e Square-Enix è così strategico?. Come influirà l'integrazione di nuovi personaggi sull'equilibrio del roster?.? In Breve Yasmine debutta il 3 agosto 2026 seguita da Arjun in autunno 2026. Tifa arriverà all'inizio del 2027 prima del rilascio di Bosch in primavera. L'annuncio precede la presentazione ufficiale di Final Fantasy 7 Revelation. Nuovi lottatori disponibili su PS5, PS4 Pro, Xbox Series X e Switch 2. Tifa Lockhart entra nel roster di Street Fighter 6: Capcom e Square-Enix annunciano l’arrivo dell’icona di Final Fantasy 7. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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