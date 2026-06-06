Nel 2027, Tifa entrerà nel roster di Street Fighter 6, segnando l’arrivo di un nuovo personaggio nell’Anno 4. La sua introduzione potrebbe influenzare le strategie di gioco e il meta-game, anche se non sono stati ancora dettagliati i cambiamenti specifici. Prima dell’arrivo di Tifa, altri lottatori saranno disponibili, ma i nomi e le date di debutto non sono stati comunicati. La data ufficiale di uscita di Tifa non è ancora stata annunciata.

Come cambierà il meta-game con l'arrivo di Tifa nel 2027?. Quali altri lottatori debutteranno prima dell'icona di Final Fantasy?. Perché questo crossover tra Capcom e Square-Enix è così strategico?. Come influirà l'integrazione di nuovi personaggi sull'equilibrio del roster?.? In Breve Yasmine debutta il 3 agosto 2026 seguita da Arjun in autunno 2026. Tifa arriverà all'inizio del 2027 prima del rilascio di Bosch in primavera. L'annuncio precede la presentazione ufficiale di Final Fantasy 7 Revelation. Nuovi lottatori disponibili su PS5, PS4 Pro, Xbox Series X e Switch 2. Tifa Lockhart entra nel roster di Street Fighter 6: Capcom e Square-Enix annunciano l’arrivo dell’icona di Final Fantasy 7. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Street Fighter 6: l’iconica Tifa arriva nel roster dell’Anno 4

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