È stato pubblicato il trailer ufficiale in italiano del nuovo film di Street Fighter, il reboot targato Capcom. Il video mostra l’ingresso di due attori principali, Noah Centineo e Jason Momoa, nei ruoli ancora segreti. Il film rappresenta un tentativo di rilancio della saga cinematografica del picchiaduro più famoso al mondo, con una data di uscita ancora da definire.

Il picchiaduro più iconico di sempre torna sul grande schermo. Dopo una lunga attesa, è finalmente disponibile il trailer ufficiale italiano del nuovo film di Street Fighter, l’ambizioso reboot targato Capcom che promette di riscattare la saga al cinema. Con un cast stellare che include l’idolo dei giovani Noah Centineo e il carismatico Jason Momoa, la pellicola si prepara a diventare il blockbuster d’azione dell’autunno 2026. Street Fighter: Il ritorno di un mito (Trailer e Data di uscita). Dimenticate i precedenti esperimenti del 1994 (con Jean-Claude Van Damme) e del 2009. Questo nuovo capitolo punta alla fedeltà assoluta allo spirito del videogame originale del 1987.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Street Fighter: Il Trailer Italiano svela Noah Centineo e Jason Momoa nel reboot dell’anno!

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