Street Fighter è tornato | Hadouken e adrenalina nel primo trailer italiano del reboot Capcom

È stato pubblicato il primo trailer italiano del reboot di Street Fighter, il celebre videogioco di Capcom. Nel video si vedono scene in cui i personaggi principali si preparano a combattimenti intensi, con effetti visivi che richiamano l’atmosfera del gioco originale. La pellicola si propone di portare sul grande schermo l’azione e l’adrenalina tipiche della serie, attirando l’attenzione dei fan e degli appassionati di cinema d’azione.

Inserite il gettone e preparatevi: la leggenda delle sale giochi sta per invadere il grande schermo con una forza d’urto senza precedenti. Paramount Pictures Italia ha rilasciato il primo trailer italiano ufficiale di Street Fighter, il reboot cinematografico basato sull’iconico franchise Capcom che promette di cancellare ogni ricordo delle precedenti versioni e riportare l’energia pura degli arcade al cinema. Diretto da Kitao Sakurai, il film ci riporta alle radici del mito. Al centro della storia troviamo Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo), un tempo compagni inseparabili e oggi divisi da cicatrici profonde. La loro strada si incrocia nuovamente quando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) li arruola per partecipare al World Warrior Tournament: un brutale torneo “battle royale” dove ogni scontro decide il destino del mondo.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Street Fighter è tornato: Hadouken e adrenalina nel primo trailer italiano del reboot Capcom Notizie correlate Scary Movie è tornato: il trailer del reboot promette di “cancellare la Cancel Culture”A tredici anni dall’ultimo capitolo, la saga parodistica più famosa di sempre torna alle origini. Passenger: il terrore corre sull’autostrada nel primo trailer italiano del nuovo film di André ØvredalOgni anno, milioni di persone intraprendono viaggi on the road, ma per migliaia di esse il tragitto non prevede un ritorno. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ducati Panigale/Streetfighter V4: il tubo freno posteriore torna sotto osservazione; Pragmata - La recensione; Mortal Kombat vs Street Fighter: la sfida continua dal videogioco al cinema; I picchiaduro continuano a voler restare un genere di nicchia. Street Fighter: pubblicato il trailer del film live-action, che arriverà nelle sale in autunnoPubblicato il trailer del film live.-action di Street Fighter, tratto dalla celebre serie Capcom, che arriverà questo autunno. vgmag.it Street Fighter: ecco il trailer ufficiale italiano del nuovo film con Noah Centineo, tratto dall'omonimo videogameArriva nei nostri cinema in autunno il nuovo film, dopo quelli del 1994 e del 2009, tratto dal videogame Capcom Street Fighter, con Noah Centineo. Ed è arrivato il primo trailer ufficiale. comingsoon.it FIGHT! Guarda ora il trailer di Street Fighter prossimamente al cinema. #StreetFighterIlFilm facebook