stranotturna di agliana foto e classifica della 38esima edizione

Notizia in breve

Nella notte tra il 5 e il 6 giugno si è svolta la 38ª edizione della Stranotturna di Agliana, con una forte partecipazione di atleti e appassionati. La corsa, che ha anche ricordato il quinto Memorial Luca Baccini, ha coinvolto numerosi concorrenti che hanno attraversato le strade della cittadina. La manifestazione si è conclusa con la classifica ufficiale e le foto delle premiazioni.