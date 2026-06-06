Stranotturna di Agliana foto e classifica della 38esima edizione

Da lanazione.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra il 5 e il 6 giugno si è svolta la 38ª edizione della Stranotturna di Agliana, con una forte partecipazione di atleti e appassionati. La corsa, che ha anche ricordato il quinto Memorial Luca Baccini, ha coinvolto numerosi concorrenti che hanno attraversato le strade della cittadina. La manifestazione si è conclusa con la classifica ufficiale e le foto delle premiazioni.

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Agliana (Pistoia), 6 giugno 2026 – Grande partecipazione per la 38ª edizione della Stranotturna di Agliana, valida anche come 5° Memorial Luca Baccini, storico presidente della società organizzatrice. Dal Circolino di San Niccolò hanno preso il via i partecipanti impegnati sulla distanza competitiva di 10 chilometri e nella ludico-motoria di 5 chilometri. Grazie all'ottima organizzazione della Podistica Aglianese, oltre 500 tra podisti e camminatori hanno animato le strade cittadine, confermando questa manifestazione come una delle corse serali più apprezzate e partecipate del territorio. https:www.lanazione.itpistoiasportstranotturna-di-agliana-le-foto-della-corsa-etq8ubza L'atmosfera di festa che da sempre caratterizza l'evento si è rinnovata anche quest'anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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