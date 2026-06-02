Torna la Stranotturna di Agliana in memoria di Luca Baccini All’arrivo il tradizionale mega ristoro

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Agliana si appresta a ospitare la 38ª edizione della Stranotturna, in programma il 5 giugno, che quest’anno include anche il 5° Memorial Luca Baccini, ex presidente della Podistica Aglianese. La manifestazione si svolge di sera e prevede un percorso podistico notturno. Al termine della corsa sarà allestito un grande ristoro per i partecipanti. La gara rievoca la memoria di Luca Baccini, figura storica della società sportiva locale.

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Agliana (Pistoia), 2 giugno 2026 – Agliana si prepara ad accendere l’atmosfera delle grandi serate podistiche con la 38ª edizione della Stranotturna di Agliana, in programma venerdì 5 giugno 2026 e valida anche come 5° Memorial Luca Baccini, indimenticato ex presidente della Podistica Aglianese. Una manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento atteso e partecipato, capace di unire sport, amicizia e tradizione in una delle gare serali più apprezzate del panorama toscano. Il ritrovo è fissato dalle ore 19 presso il Circolino di San Niccolò di Agliana, mentre la partenza verrà data alle ore 20.15 da via Brunelleschi, lato Piazza Michelucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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