Il corpo profanato di Pamela Genini al setaccio i boschi intorno al santuario con l' unità cinofila

Le forze dell'ordine stanno perlustrando i boschi attorno al santuario della Madonna Addolorata della Cornabusa, in seguito al ritrovamento del corpo di Pamela Genini, una donna di 29 anni di Strozza. Le ricerche si concentrano ora sulla ricerca della testa, che manca dal corpo. Sul posto sono state impiegate anche unità cinofile per aiutare nelle operazioni di ricerca. Pamela Genini è stata uccisa il 14 ottobre a Milano dall'ex fidanzato.

I boschi intorno al santuario della Madonna Addolorata della Cornabusa al setaccio. Proseguono le ricerche della testa di Pamela Genini, la 29enne di Strozza uccisa il 14 ottobre a Milano dall'ex fidanzato Gianluca Soncin. La salma della giovane vittima di femminicidio – secondo quanto ricostruito – è stata profanata al piccolo cimitero di Strozza tra il 27 ottobre e il 2 novembre. Pera Toons è un fenomeno crossmediale che ha catturato l’attenzione di adulti e bambini. Un artista con uno stile che sfiora quasi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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