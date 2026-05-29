Il Giappone ha annunciato un investimento di 58 miliardi di dollari per rafforzare la difesa contro le minacce provenienti dalla Russia e dalla Cina. La decisione arriva in risposta alla crescente presenza di missili ipersonici russi, che pongono sfide alle attuali capacità di difesa del paese. La cifra comprende acquisti di nuove tecnologie e sistemi militari, con l’obiettivo di migliorare le capacità di intercettazione e di risposta alle possibili aggressioni su entrambi i fronti.

? Domande chiave Come può il Giappone difendersi da una minaccia su due fronti?. Perché i missili ipersonici russi mettono in crisi le difese nipponiche?. Cosa spinge Mosca a trasformare il Mar di Ochotsk in base nucleare?. Quali nuove tecnologie proteggeranno i cavi sottomagari dai nuovi attacchi?.? In Breve Shinjiro Koizumi punta sulla difesa rapida dell'area Hokkaido. 448 decolli di caccia giapponesi per intercettare velivoli russi IL-20. Minaccia missili ipersonici russi Kinzhal montati su velivoli MiG-31. Sostituzione caccia F-15 con nuovi modelli F-35A nella base di Chitose. Il governo giapponese di Takaichi Sanae ha approvato un budget per la difesa da 58 miliardi di dollari per contrastare la crescente pressione militare russa e cinese nel Pacifico settentrionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giappone: 58 miliardi per la difesa contro la minaccia russa e cinese

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La Guerra Russo-giapponese - Il viaggio fatale verso Tsushima

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