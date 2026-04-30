Londra sta coordinando un'alleanza di nove paesi della Joint Expeditionary Force (JEF) per istituire una forza navale con l’obiettivo di rispondere alle crescenti incursioni russe nelle acque britanniche, che sono aumentate del 30% negli ultimi tempi. Questa iniziativa si inserisce in un quadro di maggiore attenzione sulla sicurezza marittima nel nord Europa, con i paesi coinvolti che si preparano a rafforzare la presenza militare nella regione.

? Cosa sapere Londra guida nove nazioni della Jef per una forza navale contro la Russia.. L'iniziativa risponde all'aumento del 30% delle incursioni russe nelle acque britanniche.. Il primo lord della Royal Navy, Jenkins, ha annunciato la creazione di una forza navale congiunta tra il Regno Unito e nove nazioni europee per contrastare le minacce russe lungo i confini marittimi settentrionali. La decisione, formalizzata attraverso un documento d’intenti firmato la scorsa settimana dai dieci membri della Joint Expeditionary Force (Jef), mira a stabilire una forza marittima multinazionale che operi come complemento alla NATO. Il gruppo include Paesi Bassi, tutti i cinque stati nordici, i tre stati baltici e il Canada, che sta valutando l’adesione mentre i membri dell’alleanza atlantica affinano le risposte all’aggressione russa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa del Nord: Londra guida 9 nazioni contro la minaccia russa

Notizie correlate

Ritorno al Giuk Gap: la minaccia russa nei mari del Nord si evolve?? Cosa sapere Il ricercatore Nicolò Boschetti analizza la minaccia russa nei mari del Nord.

Londra smaschera un’operazione sottomarina russa nel Nord AtlanticoPer oltre un mese, nel Nord Atlantico, a ridosso delle acque britanniche, si è svolta un’operazione silenziosa ma altamente sensibile: tre...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Corea del Nord, Kim Jong-Un accoglie presidente Duma russa Volodin; Londra, due persone accoltellate nei pressi di una sinagoga: arrestato l'aggressore. Israele: Il Regno Unito agisca; Londra, accoltellati due ebrei a Golders Green: video dell’arresto dopo l’attacco alla sinagoga; La Corea del Nord testa bombe a grappolo nell'ultimo lancio di missili.

Difesa: Starmer, Uk schierera' suo gruppo aeronavale in Atlantico del Nord'Dimostrazione impegno sicurezza euro-atlantica' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 feb - Il Regno Unito schierera' quest'anno il suo gruppo aeronavale nell'Atlantico del Nord e nel Grande Nord, ... ilsole24ore.com

Acquisti su Bae Systems a Londra, gli ordini record spingono i titoli della difesa in Europa(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Utili migliori delle attese, portafoglio ordini record e un aumento del dividendo del 10% spingono gli acquisti su Bae Systems a Londra e su tutto il comparto della difesa ... ilsole24ore.com

La Corea del Nord rafforza la propria posizione a fianco della Russia nel contesto delle tensioni globali. Durante un incontro con il ministro della Difesa russo Andrey Belousov, il leader Kim Jong Un ha dichiarato che Pyongyang continuerà a sostenere le polit - facebook.com facebook