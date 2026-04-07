La forza di Denver | sotto di 16 a 8' dalla fine rimonta e batte Portland Ahi Spurs | si fa male Wemby

Una partita di pallacanestro ha visto una rimonta di Denver, che dopo essere stata sotto di 16 punti a otto minuti dalla fine, ha recuperato e ha vinto contro Portland. Nel frattempo, i San Antonio Spurs hanno perso un giocatore importante a causa di un infortunio alle costole durante il primo tempo, un problema che li costringe a decidere se farlo giocare nelle prossime partite per entrare nei premi.

I Knicks passano ad Atlanta, Wembanyama è costretto a uscire nel primo tempo per un problema alle costole nel match vinto dagli Spurs sui 76ers mentre i Nuggets hanno la meglio sui Blazers. Cos'è successo nella notte Nba Un finale thriller segna il successo dei Knicks (51-28) ad Atlanta. Brunson firma 17 dei suoi 30 punti nella frazione finale, la squadra ospite così torna davanti e con i liberi del leader di New York sugli Hawks (45-34) arriva al +3 a un secondo dalla fine. McCollum però proprio sulla sirena trova da metà campo quello che sembra l’incredibile canestro del pareggio. Il replay però e’ impietoso e mostra che la conclusione arriva una frazione di secondo dopo la sirena, i Knicks così tirano un sospiro di sollievo e portano a casa il successo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La forza di Denver: sotto di 16 a 8' dalla fine, rimonta e batte Portland. Ahi Spurs: si fa male Wemby Leggi anche: Doncic show: che rimonta dei Lakers a Denver! Sengun batte Wemby nel derby texano Jokic vince il duello con Wemby: Denver ferma gli Spurs. I Lakers perdono anche ReavesIl serbo firma 40 punti e si aggiudica la sfida con Wembanyama: dopo 11 vittorie di fila San Antonio perde.