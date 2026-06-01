Calendario San Antonio Spurs-New York Knicks NBA Finals 2026 | orari da gara-1 a gara-7 tv streaming

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La serie tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks si svolgerà con sette partite, a partire da gara-1. Gli incontri sono programmati con orari specifici e saranno trasmessi in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming. La stagione NBA 2026 si svolge senza interruzioni o cancellazioni, contrariamente all’edizione del 1999, sospesa a causa di un lockout.

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Come nel 1999, ma diversamente dal 1999. Quella era una stagione NBA monca, a causa del lockout, questo è un contesto decisamente più normale. E se nella Grande Mela si sogna, in California si cerca di rivivere un po’ dell’era di Gregg Popovich. Tutto però è cambiato, tranne due maglie: New York Knicks e San Antonio Spurs. Jalen Brunson contro Victor Wembanyama, due ruoli diversi, due ruoli da superstar. La NBA ha di fronte forse la finale dei sogni, in un certo senso e per quelle che sono le dinamiche delle franchigie odierne. Da una parte un team che, per anni, a parte il prestigio ha sempre fatto immensa fatica, dall’altra una squadra che dall’annata 2020-2021 non avvicinava neppure i playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it

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