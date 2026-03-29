Mi ha chiesto di uscire con lui ma ha usato ChatGPT | i rischi del social offloading per i giovani

Un ragazzo ha riferito di aver ricevuto una proposta di uscita da parte di un coetaneo, che però ha utilizzato ChatGPT per comunicare. L’uso crescente dell’intelligenza artificiale tra i giovani sta portando a un cambiamento nelle modalità di interazione, con un aumento del social offloading, ovvero la delega delle relazioni ai chatbot. Questa tendenza sta suscitando attenzione sui rischi e le conseguenze di tali comportamenti.

L'ingresso pervasivo dell'intelligenza artificiale nelle nostre vita sta modificando in modo radicale il modo di vivere le relazioni, soprattutto tra i più giovani, che sempre più spesso delegano ai chatbot la gestione dei rapporti. Gli esperti lo chiamano "social offloading" e ne sottolineando i rischi per la sviluppo dell'individuo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Lilli Gruber spiega cosa è successo a Davos: “Incendio in uno chalet, un energumeno mi ha intimato di uscire” “Papà nell’incendio ha perso 40 anni di lavoro ma la sua forza mi rende orgogliosa di lui”Martina Boselli, figlia di Antonio, ha raccontato la tragedia del padre che, come i proprietari della pizzeria "Benvenuti al Sud" e diversi... Contenuti e approfondimenti su 8220 Mi ha chiesto di uscire con lui ma... Temi più discussi: Non mi serve uno psicologo: ho ChatGPT; Se l’intelligenza artificiale è in crisi di idenità; Omicidio di Aurora Tila, i giudici: Le sue domande a ChatGpt provano lo stalking; Premi Oscar dietro le quinte: il j'accuse di Hollywood contro Sam Altman e ChatGpt. Hai venduto l'anima al diavolo. Aurora chiese aiuto a ChatGpt, 'gli scambi provano lo stalking'Aurora Tila si confidava con l'intelligenza artificiale, chiedeva a ChatGpt se doveva lasciare il fidanzato che la tormentava oppure come poteva distinguere un amore vero da uno tossico. Le chat, agli ... ansa.it Omicidio Aurora Tila, i giudici: «Lei chiedeva a ChatGpt come sfuggire a una situazione soffocante, è prova dello stalking»Per i giudici del Tribunale per i minorenni di Bologna fu per provare a mettere fine a quelle violenze e a quelle persecuzioni che la 13enne accettò un ultimo, fatale, incontro ... msn.com Aurora Tila uccisa a 13 anni dall’ex: le chat e le richieste a Chatgpt che raccontano la violenza x.com "Guarda, mi informo sempre tanto, ma ho chiesto a ChatGPT e mi hanno detto di no. Non mi fido più di quel tizio". Una coppia di tiktoker spagnoli ha raccontato in un video sui loro profili social che non sono riusciti a partire per la loro vacanza in Porto Rico dop - facebook.com facebook