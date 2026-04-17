Il fine settimana a Trieste e nelle zone vicine propone un calendario ricco di eventi, con il tempo che si prevede soleggiato. Tra le manifestazioni in programma ci sono spettacoli di flamenco, aperture di osmize e un festival dedicato agli oceani. L’appuntamento va avanti da oggi 17 aprile fino a domenica 19, offrendo diverse occasioni per partecipare a iniziative culturali e di intrattenimento.

Un fine settimana all'insegna del bel tempo e dei grandi eventi. Il tutto va in scena a Trieste e dintorni da oggi 17 a domenica 19 aprile. Tra teatri, eventi culturali e danze internazionali, il weekend che inizia già questa sera propone numerosi appuntamenti da non perdere. Di seguito la lista.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Notizie correlate

Horti Tergestini festeggia i primi 20 anni: tutti gli eventi in programma a San GiovanniLa cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone, che da quasi cinquant’anni si prende cura del verde e delle persone attraverso il verde,...

Grande musica, mimose e cortei: gli eventi da non perdere nel weekend della Festa della DonnaOggi 6 marzo si apre il secondo fine settimana di marzo e in città sbarcano una serie di appuntamenti culturali di rilievo.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Horti Tergestini, grande flamenco, osmize e il festival che celebra gli oceani: gli eventi da non perdere nel weekend.

Horti Tergestini compie 20 anni, natura e cultura protagoniste nel parco di San GiovanniUn anniversario importante per uno degli eventi più amati della primavera triestina. Horti Tergestini festeggia vent’anni e torna sabato 18 e domenica 19 aprile nel Parco culturale di San Giovanni, tr ... triestecafe.it

Con Horti Tergestini al via la mostra mercato di piante e arrediAl via oggi la 19/a edizione di Horti Tergestini, la rassegna di piante e fiori promossa dalla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone e curata da Lili Soldatich. Ospitata nel Parco di San ... ansa.it