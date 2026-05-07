Le celebrazioni in onore della Beata Bonizzella sono iniziate a Trequanda il 2 maggio e proseguono con una serie di eventi programmati da venerdì a domenica. La manifestazione combina momenti di devozione religiosa con incontri di natura più sociale, coinvolgendo la comunità locale. La sequenza di appuntamenti rappresenta l’attuale fase delle celebrazioni dedicate alla figura della Beata, con diverse iniziative in programma nel corso del fine settimana.

C’è il senso di una forte devozione, unita però a una socialità che si fa sentire particolarmente viva, nelle celebrazioni in onore della Beata Bonizzella, iniziate a Trequanda il 2 maggio e che ora propongono, da venerdì a domenica, la principale sequenza di appuntamenti. La figura della nobildonna senese che, rimasta vedova alla metà del ‘200, si ritirò nella campagna di Trequanda per dedicarsi alla preghiera e alle opere di carità, è tuttora presente e, come osserva il sindaco Andrea Francini, "unisce la comunità e fa emergere la solidarietà umana: la settimana dei festeggiamenti coinvolge proprio tutti, scuole, associazioni e privati cittadini".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si celebra la Beata Bonizzella. Ecco il programma degli eventi

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