Speranza Scappucci ha annunciato il festival MiTo, che si terrà nelle prossime settimane. L’evento sarà dedicato al tema Harmonia, coinvolgendo orchestre e artisti in concerti in diverse location della città. La direttrice ha sottolineato che il festival mira a promuovere incontri tra generi e culture musicali. La programmazione comprende esibizioni di orchestre, solisti e ensemble, con un focus sulla musica classica e contemporanea. L’evento si svolgerà tra diverse date e luoghi nel centro urbano.

È Speranza Scappucci, direttrice d’orchestra internazionale fra le più interessanti degli ultimi decenni, prima donna a dirigere un’opera alla Scala, attualmente Principal Guest Conductor alla Royal Opera House, a svelare il programma della ventesima edizione di Mito, il festival che unisce Milano e Torino in un’unica grande proposta culturale e musicale comune con grandi nomi e talenti emergenti. Un calendario fitto, ideato per la prima volta da Scapucci che racconta come "non a caso ho deciso d’intitolarlo ’ Harmonia ’, una parola simbolica, diretta e apparentemente naturale per un festival di musica che racchiude in sé molteplici sfaccettature e richiami profondi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Speranza Scappucci presenta MiTo: "Un festival nel segno di Harmonia"

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