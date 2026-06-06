MITO 2026 | Milano e Torino celebrano 20 anni con il tema Harmonia
Milano e Torino celebrano i 20 anni di MITO 2026, con il tema Harmonia. Il festival si concentra su come la musica possa favorire l’ascolto reciproco e trasformare i conflitti sociali. Per l’occasione, sarà annunciato il programma musicale speciale dedicato al ventesimo anniversario. La manifestazione si svolgerà nelle due città, coinvolgendo artisti e orchestre, senza ancora dettagli sui nomi dei protagonisti.
Come può la musica trasformare i conflitti sociali in ascolto reciproco?. Chi guiderà il programma musicale per il ventesimo anniversario del festival?. Quali opere celebreranno il legame tra Milano e Torino nel 2026?. Dove si svolgeranno gli appuntamenti musicali tra i grandi teatri e le chiese?.? In Breve Apertura 6 settembre alla Scala di Milano e 7 settembre all'Auditorium Rai Torino. Vendite biglietti a Torino dal 13 giugno e a Milano dal 23 giugno. Programma include quartetti di Beethoven e opere di Ravel e Falla. Esecuzione Stabat Mater di Rossini il 16 settembre a Milano e 17 a Torino. Il ventennale patto culturale tra Milano e Torino si rinnova con il tema Harmonia per la nuova edizione di MITO SettembreMusica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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