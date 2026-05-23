San Bartolomeo in Galdo successo per il ‘Festival del Mito Sportivo’ nel segno di Maradona

Da anteprima24.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ‘Festival del Mito Sportivo’ si è svolto a San Bartolomeo in Galdo, attirando un ampio pubblico e coinvolgendo numerose realtà sportive e culturali. L’evento ha celebrato il calcio e il suo patrimonio attraverso mostre, incontri e spettacoli, con un focus particolare su Maradona. Sono stati presentati materiali storici e testimonianze di appassionati, creando un’atmosfera di grande partecipazione. La manifestazione si è conclusa con un evento celebrativo che ha richiamato diverse generazioni di tifosi.

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Grande partecipazione di pubblico e forte coinvolgimento del mondo scolastico per le due giornate dedicate a Diego Armando Maradona e ai valori universali dello sport, andate in scena il 21 e 22 maggio a San Bartolomeo in Galdo nell’ambito della tappa inaugurale del “Festival del Mito Sportivo”. L’iniziativa, promossa da Lab DFG con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani, ha trasformato il comune fortorino in un luogo di confronto e riflessione sul valore culturale dello sport, coinvolgendo istituzioni e ospiti di rilievo del panorama giornalistico e sportivo. Presenti a San Bartolomeo in Galdo anche il sindaco di Ripa Teatina,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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