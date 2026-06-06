Una delegazione è partita da Fiumicino alla volta della Spagna per il viaggio di Leone XIV. L'accoglienza istituzionale al terminal è stata coordinata da un rappresentante ufficiale. Prima del decollo, l'equipaggio ha salutato il Papa con un gesto di cortesia. La partenza si è svolta senza incidenti, con i membri della delegazione pronti a raggiungere la destinazione prevista. La visita è programmata per incontri ufficiali e attività religiose.

? Punti chiave? In Breve Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV verso la Spagna: partenza da Fiumicino. Papa Leone XIV ha lasciato l’aeroporto di Fiumicino questo sabato 06 giugno 2026, salendo a bordo dell’A320 neo denominato Enzo maiorca per raggiungere Madrid. Il Santo Padre è stato accolto dalle autorità locali e dal personale di terra prima di intraprendere il volo che, secondo le previsioni, toccherà il suolo spagnolo intorno alle ore 10.30. L’accoglienza al terminal è stata coordinata da diverse figure istituzionali. Sandro Pappalardo, che guida Ita Airways, è stato il primo a dare il benvenuto al Pontefice. Accanto a lui, per le funzioni di sicurezza e di rappresentanza religiosa, erano presenti i vertici delle forze dell’ordine, tra cui Patrizia Terlizzi, e il vescovo della diocesi di Porto e Santa Rufina, monsignor Gianrico Ruzza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spagna, il viaggio di Leone XIV: parte da Fiumicino la delegazione

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León XIV parte de Roma rumbo a ESPAÑA

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