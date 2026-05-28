Da Fiumicino a Madrid Ita Airways accompagna Papa Leone XIV in Spagna

Fiumicino, 28 maggio 2026 – Ita Airways accompagnerà Papa Leone XIV nel suo Viaggio Apostolico in Spagna. Il volo con a bordo il Santo Padre partirà il 6 giugno alle ore 8 da Roma Fiumicino con destinazione Madrid (Aeroporto di Barajas), dove atterrerà alle 10,30. Per l’occasione, si legge in una nota, la compagnia aerea utilizzerà un Airbus A320neo, aeromobile a fusoliera stretta tra i più avanzati ed efficienti in termini di consumo di carburante, capace di fornire prestazioni operative, economiche e ambientali eccezionali. Complessivamente, l’A320neo permette un risparmio di carburante del 20% e una riduzione di Co2 rispetto agli aeromobili di precedente generazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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