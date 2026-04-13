Papa Leone XIV in Africa partito da Fiumicino il Viaggio Apostolico

Questa mattina è partito da Fiumicino il viaggio apostolico di Papa Leone XIV, che lo porterà in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. L'itinerario prevede diverse tappe in ciascun paese, con incontri ufficiali e momenti di preghiera. La visita si inserisce nella missione del pontefice di rafforzare i rapporti con le comunità locali e promuovere iniziative di solidarietà. Il viaggio durerà diversi giorni e si concluderà nel fine settimana.

Fiumicino, 13 aprile 2026 – È iniziato questa mattina il Viaggio Apostolico di Papa Leone XIV in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Il Pontefice è partito alle 9:07 a bordo di un A330-900neo di ITA Airways, diretto ad Algeri, con arrivo previsto alle 10 ora locale all’Aeroporto Internazionale “Houari Boumédiène”. Al momento del decollo, il Papa ha inviato un telegramma al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, esprimendo un saluto deferente e affidando al Capo dello Stato e al popolo italiano un pensiero di preghiera. “In Africa, il continente con la popolazione più giovane del mondo, il cristianesimo ha radici antiche e profonde, come testimoniano i luoghi di Sant’Agostino, Padre della Chiesa, dai quali il Suo itinerario prenderà avvio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Papa Leone partito per viaggio apostolico in Africa(LaPresse) – Papa Leone XIV è partito per il viaggio apostolico in Africa, il terzo del suo Pontificato. Ita Airways accompagna Leone XIV nel suo viaggio apostolico in Africa?Fiumicino, 2 aprile 2026 – Ita Airways accompagnerà Papa Leone XIV nel suo viaggio apostolico nel continente africano.