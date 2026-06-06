La Fondazione Ticino Olona ha finanziato quindici progetti con un totale di 65mila euro, destinati a sostenere le attività degli oratori nel territorio che comprende il Legnanese, il Castanese, il Magentino e l’Abbiatense. Questo è il risultato del primo bando promosso dalla fondazione, finalizzato a supportare le iniziative degli oratori locali.

Quindici progetti finanziati per un importo totale pari a 65mila euro: è questo il risultato del primo bando della Fondazione Ticino Olona che aveva come obiettivo sostenere l’attività negli oratori del territorio che comprende il Legnanese, il Castanese, il Magentino e l’Abbiatense. "Lo scorso 28 maggio si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per valutare i progetti presentati - ha spiegato il presidente della Fondazione, Salvatore Forte, riepilogando i risultati del bando -. I progetti di questo bando sono i primi a essere esaminati perché è necessario informare le parrocchie dell’esito prima dell’inizio degli oratori estivi, così ognuno può sapere su quale contributo contare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sostegno alle attività degli oratori: in arrivo 65mila euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sostegno alle attività per anziani . Previsti contributi fino a 1.500 euroIl Comune di Ascoli ha annunciato un sostegno alle associazioni e alle organizzazioni che si dedicano alle attività per gli anziani, prevedendo...

In arrivo 7 milioni di euro per le attività storicheLa Regione Lombardia ha stanziato 7 milioni di euro destinati a sostenere le attività storiche presenti sul territorio.

Temi più discussi: Sostegno alle attività degli oratori: in arrivo 65mila euro; Oratori, nuovo protocollo 2026-2030 per sostenere e promuovere le attività educative rivolte ai giovani. Attenzione dedicata alle aree del cratere sismico; Oncologia, dal Soroptimist Club Piombino la donazione destinata alle attività di supporto ai malati assicurate dall’Associazione Scudo; Memoria del Novecento: gli esiti dell’avviso 2026.

Sostegno alle attività degli oratori: in arrivo 65mila euroQuindici progetti finanziati per un importo totale pari a 65mila euro: è questo il risultato del primo bando della Fondazione Ticino Olona che aveva come obiettivo sostenere l’attività negli oratori ... ilgiorno.it

È online #Montecitorio7, il riepilogo della settimana alla Camera: l’attività legislativa, i video delle sedute di Assemblea, delle audizioni e degli eventi, le gallerie fotografiche. Leggi: comunicazione.camera.it/montecitorio7/ #OpenCamera x.com

Attività economiche e produttive: la relazione del MIMIT sugli interventi di sostegnoIl Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive - edizione 2024. La Relazione rappresenta un'opera di ... ipsoa.it