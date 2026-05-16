Il Comune di Ascoli ha annunciato un sostegno alle associazioni e alle organizzazioni che si dedicano alle attività per gli anziani, prevedendo contributi fino a 1.500 euro. La misura mira a finanziare progetti e iniziative rivolte alle persone più avanti con l’età, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le attività di assistenza. L’intervento si inserisce in un piano più ampio di interventi sociali messi in atto dall’amministrazione comunale per supportare le fasce di popolazione più vulnerabili.

Il Comune di Ascoli sostiene le realtà del terzo settore impegnate nelle attività dedicate agli anziani. È stato infatti pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici destinati alle Associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Organizzazioni di volontariato (Odv) che operano sul territorio con iniziative ricreative, sociali e di aggregazione rivolte alla popolazione anziana. Le associazioni interessate potranno presentare domanda entro il prossimo 12 giugno e accedere a un contributo massimo di 1.500 euro per ciascun progetto. L’obiettivo dell’iniziativa è sostenere attività capaci di contrastare la solitudine, favorire l’invecchiamento attivo e promuovere il benessere psico-fisico degli anziani, valorizzando il ruolo dei circoli e delle associazioni come punti di riferimento per la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sostegno alle attività per anziani . Previsti contributi fino a 1.500 euro

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