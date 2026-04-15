In arrivo 7 milioni di euro per le attività storiche

La Regione Lombardia ha stanziato 7 milioni di euro destinati a sostenere le attività storiche presenti sul territorio. Questi fondi sono rivolti a negozi, botteghe e locali che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. La misura mira a mantenere in vita queste realtà che fanno parte della tradizione commerciale locale. La ripartizione delle risorse avverrà attraverso bandi pubblici dedicati alle attività che soddisfano i requisiti richiesti.

Regione Lombardia mette in campo 7 milioni di euro per supportare le attività storiche, ovvero negozi, botteghe e locali attivi ininterrottamente da almeno 40 anni.La Giunta regionale ha approvato la delibera relativa ai criteri del bando ‘Imprese storiche verso il futuro 2026', rinnovando, anche.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Mis CAMISETAS VINTAGE para LA LIGA RETRO 2026 Notizie correlate Botteghe Storiche, c’è un albo: "Valorizzerà di più le attività"Un Albo delle botteghe storiche per valorizzare e promuovere le attività commerciali e artigianali del territorio. TradeInn amplia le sue attività a livello globale: una potenza tecnologica che raggiunge i 585 milioni di euro nel 2025GIRONA, Spagna, 23 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- TradeInn, un gruppo di e-commerce di fondazione spagnola specializzato nella vendita di articoli... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rischio idrogeologico: oltre 7 milioni di euro in arrivo per la Basilicata; Ex convento di San Marcello, in arrivo 4,7 milioni: Ora un polo sanitario più grande; Dissesto idrogeologico, in arrivo 7 milioni per la Basilicata; La Sardegna punta sui borghi: in arrivo 38 milioni per il turismo lento. Corsia proibita alle moto, in arrivo 90mila multe per oltre 7 milioni di euro: Andremo dal giudiceMilano, 26 marzo 2026 – Quasi 30mila multe già notificate, altrettante in fase di notifica e altrettante ancora da scaricare dagli occhi elettronici, secondo una stima molto attendibile. Sommando ... ilgiorno.it Rischio idrogeologico: oltre 7 milioni di euro in arrivo per la Basilicata(ANSA) - MATERA, 10 APR - Una notizia importante per la nostra comunità perché conferma l'attenzione del Governo verso un tema strategico come la tutela del territorio e la prevenzione dei rischi nat ... msn.com Warner Bros. ha confermato l'arrivo di un prequel cinematografico rivelando anche il titolo di lavorazione: Game of Thrones: Aegon's Conquest. - facebook.com facebook In arrivo nel 2027 la Carta Valore con bonus cultura basato sul voto di diploma x.com