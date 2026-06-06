Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Busto Arsizio dopo essere stato trovato in possesso di cocaina, hashish e quasi 10.000 euro in contanti. L’arresto è stato eseguito durante un’operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti. La droga e il denaro sono stati sequestrati, e l’uomo è stato portato in carcere. L’indagine è ancora in corso per verificare eventuali collegamenti con altri soggetti.

Busto Arsizio (Varese), 6 giugno 2026 – Nell'ambito di un'operazione finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, la polizia ha arrestato uno straniero di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine e dedito al traffico illecito di droga nel territorio di Busto Arsizio, in provincia di Varese, e nelle aree limitrofe. L'attività, condotta dagli agenti della sezione investigativa del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, si è sviluppata attraverso mirati servizi di osservazione e si è articolata in due distinti momenti. ‘Palline’ di cocaina e contanti. In occasione del primo intervento, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà in quanto trovato in possesso di 20 involucri termosaldati, le cosiddette "palline" contenenti cocaina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sorpreso con cocaina, hashish e quasi 10mila euro in contanti: 48enne arrestato a Busto Arsizio

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