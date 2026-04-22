Pedinato e poi scoperto con hashish cocaina e contanti in casa | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato pedinato e trovato in possesso di hashish, cocaina e una somma di denaro contante all’interno della propria abitazione. L’arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di Ferrara, che prosegue le operazioni di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Le forze dell’ordine hanno notificato l’ordinanza e proceduto con la perquisizione.

L’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte della Squadra Mobile della Questura di Ferrara, resta costante e incisiva. L’ultima azione messa in campo ha portato a termine un'operazione di polizia giudiziaria che ha condotto all'arresto di un uomo, gravemente indiziato.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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