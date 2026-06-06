Sorano il primo consiglio comunale E la minoranza abbandona già l’aula | Irregolarità nella convocazione

Da lanazione.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il primo consiglio comunale, la sala era piena di cittadini pronti a seguire l’insediamento del nuovo sindaco e la presentazione della giunta. Tuttavia, subito dopo l’inizio, la minoranza ha lasciato l’aula, denunciando irregolarità nella convocazione. Nessun altro intervento è stato registrato prima dell’uscita dei consiglieri di minoranza. La seduta si è conclusa senza ulteriori sviluppi.

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SORANO Una sala gremita di cittadini per conoscere la squadra che guiderà il Comune nei prossimi cinque anni, l’insediamento del sindaco Barbara Belcari e la presentazione della giunta. Ma il primo consiglio comunale della nuova legislatura, andato in scena ieri, è stato caratterizzato anche da un acceso momento politico che ha portato i consiglieri di minoranza ad abbandonare l’aula. La seduta si è aperta con l’insediamento ufficiale del nuovo consiglio comunale e il giuramento del sindaco Belcari, eletta alle recenti amministrative. Successivamente sono stati ufficializzati gli assessori e le deleghe della nuova squadra di governo. Riccardo Palla è stato nominato vicesindaco e assessore al Commercio, Attività produttive, Frazioni e Decoro urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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