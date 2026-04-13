Consiglio comunale sul bilancio tensione in aula La minoranza abbandona la seduta

Durante la seduta del consiglio comunale di Lusciano, è scoppiata tensione tra i consiglieri, portando alla decisione della minoranza di abbandonare l’aula. Prima di questa, il consiglio ha approvato il bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2024-2026, documento fondamentale per un ente che si trova in dissesto finanziario e che rappresenta una fase cruciale per l’amministrazione comunale.

Il consiglio comunale di Lusciano ha approvato il bilancio stabilmente riequilibrato 2024–2026, atto cardine per un ente in dissesto finanziario e passaggio decisivo per il futuro amministrativo del Comune. L’ok al provvedimento è arrivato però in un clima fortemente teso, segnato dall’abbandono.🔗 Leggi su Casertanews.it San Giorgio La Molara, scontro in Consiglio: la minoranza abbandona l’aulaTempo di lettura: 5 minutiClima teso nel Consiglio comunale di San Giorgio La Molara riunitosi lo scorso 24 febbraio 2026. Nusco, la minoranza abbandona il Consiglio comunale. La maggioranza: "Teatrino indecoroso"Quello andato in scena oggi in Consiglio comunale è l’ennesimo spettacolo indecoroso offerto dalla minoranza.