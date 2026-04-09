Nusco la minoranza abbandona il Consiglio comunale La maggioranza | Teatrino indecoroso

Durante la seduta del Consiglio comunale, i membri della minoranza hanno abbandonato l’aula, portando a una sospensione dei lavori. La maggioranza ha commentato l’accaduto definendo la scena un “teatrino indecoroso”. La discussione si è interrotta bruscamente e senza un accordo tra le parti, lasciando il consiglio in stand-by. La situazione è arrivata a un punto di rottura tra i diversi gruppi politici presenti.