Nusco la minoranza abbandona il Consiglio comunale La maggioranza | Teatrino indecoroso
Durante la seduta del Consiglio comunale, i membri della minoranza hanno abbandonato l’aula, portando a una sospensione dei lavori. La maggioranza ha commentato l’accaduto definendo la scena un “teatrino indecoroso”. La discussione si è interrotta bruscamente e senza un accordo tra le parti, lasciando il consiglio in stand-by. La situazione è arrivata a un punto di rottura tra i diversi gruppi politici presenti.
Quello andato in scena oggi in Consiglio comunale è l’ennesimo spettacolo indecoroso offerto dalla minoranza.Approfittando dell’assenza, peraltro giustificata, di un consigliere di maggioranza, hanno pensato bene di non rispondere all’appello e abbandonare l’aula. Non per senso di responsabilità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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