Sondrio encomi ai Carabinieri | premi per vite salvate e arresti

I Carabinieri di Sondrio hanno ricevuto encomi per aver salvato vite e eseguito arresti. Un maresciallo ha liberato una donna a Teglio, mentre durante un inseguimento qualcuno ha sparato contro l’auto delle forze dell’ordine. I riconoscimenti sono stati consegnati per azioni che hanno portato a salvare una vita e a mettere in sicurezza persone coinvolte in situazioni di pericolo. La vicenda dell’inseguimento e dell’intervento rimane sotto indagine.

Come ha fatto il Maresciallo a liberare la donna a Teglio?. Chi ha sparato contro l'auto dei Carabinieri durante l'inseguimento?. Cosa ha spinto il titolare dell'azienda a incendiare il capannone?. Quali armi sono state sequestrate dopo lo scontro a Berbenno?.? In Breve Maresciallo Rocco Monaco ha risolto una crisi domestica a Teglio il 24 gennaio 2025.. Leonardo Chiu Arbace e Vincenzo Schiavo hanno inseguito un veicolo il 20 novembre 2024.. Davide Pellegrino ha smascherato cinque persone per un incendio doloso nell'autunno 2023.. Cerimonia per il 212° anniversario dei Carabinieri presso la sala Succetti di Sondrio.. Eroi tra le valli: i riconoscimenti ai Carabinieri di Sondrio per vite salvate e indagini risolte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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