Vite salvate indagini risolte criminali assicurati alla giustizia | gli encomi ai carabinieri della provincia di Sondrio

Da sondriotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la cerimonia per il 212° anniversario dell'Arma dei carabinieri, sono stati consegnati quattro encomi semplici a militari che hanno contribuito a salvare vite, risolvere indagini e assicurare criminali alla giustizia. L’evento si è svolto nella sala Succetti di Confartigianato imprese Sondrio.

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Nel corso della cerimonia per il 212° anniversario di fondazione dell'Arma dei carabinieri, svoltasi alla sala Succetti di Confartigianato imprese Sondrio, sono stati consegnati gli encomi semplici a quattro uomini dell'Arma che si sono distinti per le loro gesta o il loro contributo a indagini. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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