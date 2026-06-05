Vite salvate indagini risolte criminali assicurati alla giustizia | gli encomi ai carabinieri della provincia di Sondrio

Notizia in breve

Durante la cerimonia per il 212° anniversario dell'Arma dei carabinieri, sono stati consegnati quattro encomi semplici a militari che hanno contribuito a salvare vite, risolvere indagini e assicurare criminali alla giustizia. L’evento si è svolto nella sala Succetti di Confartigianato imprese Sondrio.