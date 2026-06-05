Vite salvate indagini risolte criminali assicurati alla giustizia | gli encomi ai carabinieri della provincia di Sondrio
Durante la cerimonia per il 212° anniversario dell'Arma dei carabinieri, sono stati consegnati quattro encomi semplici a militari che hanno contribuito a salvare vite, risolvere indagini e assicurare criminali alla giustizia. L’evento si è svolto nella sala Succetti di Confartigianato imprese Sondrio.
Nel corso della cerimonia per il 212° anniversario di fondazione dell'Arma dei carabinieri, svoltasi alla sala Succetti di Confartigianato imprese Sondrio, sono stati consegnati gli encomi semplici a quattro uomini dell'Arma che si sono distinti per le loro gesta o il loro contributo a indagini. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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