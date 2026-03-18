Salvataggi e arresti dopo una brutale aggressione encomi ai carabinieri

Dopo una violenta aggressione, le forze dell'ordine sono intervenute con prontezza, portando all’arresto dei sospettati coinvolti. Nei giorni successivi, i carabinieri hanno portato avanti operazioni di salvataggio e di indagine, riuscendo a identificare e catturare i soggetti indicati come responsabili. Sono stati inoltre riconosciuti pubblicamente per la loro capacità investigativa e il lavoro svolto in questa vicenda.

Si sono contraddistinti per "le attività svolte e l’acume investigativo" grazie al quale hanno assicurato alla giustizia indagati accusati di gravi crimini. Ieri mattina il comandante Lorenzo Ceccarell ha consegnato gli attestati di merito e le ricompense concesse ad alcuni militari. Tra le premiazioni, vanno segnalate per la loro rilevanza meritoria: la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e di comando concessa dal presidente della Repubblica al capitano Riccardo Cappelletti, Comandante di Vignola, al Luogotenente Mauro Caparrucci, comandante della stazione di Fiorano e al maresciallo capo Marco Petrucci, comandante della stazione di Modena San Damaso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salvataggi e arresti dopo una brutale aggressione, encomi ai carabinieri Articoli correlati Milano, 4 minorenni arrestati per tentato omicidio dopo una brutale aggressionePrevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Elia Del Grande trovato e arrestato dai carabinieri Aggiornamenti e notizie su Salvataggi e arresti dopo una brutale... Discussioni sull' argomento Salvataggi e arresti dopo una brutale aggressione, encomi ai carabinieri; Nuovo sequestro a Banca Progetto, le ombre sul piano di salvataggio; Dalle indagini antidroga al salvataggio col defibrillatore: pioggia di encomi all'Arma provinciale; Isola Capo Rizzuto, salvataggio estremo nella notte: velisti tratti in salvo tra le onde. SALVATAGGI Cade in una vasca di liquami, cane salvato dai vigili del fuoco [FOTO] Il racconto di quanto avvenuto: https://cityne.ws/CDq9K - facebook.com facebook Maltempo Calabria, è emergenza anche nel Vibonese: frane e salvataggi | FOTO x.com