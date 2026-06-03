Sondaggi politici Meloni salda al 28% mentre Conte crolla e Vannacci vola
Il consenso di Fratelli d’Italia si mantiene stabile al 28%, secondo gli ultimi sondaggi politici. La premier Giorgia Meloni continua a mantenere un sostegno consistente, con un aumento dello 0,2%. Nel frattempo, il calo più significativo riguarda un partito di opposizione, mentre un generale aumento si registra per un altro leader.
Gli ultimi sondaggi politici mostrano come il consenso di Fratelli d’Italia sia ancora robusto: il partito della premier Giorgia Meloni incassa il +0,2% e va al 28%. Il Partito Democratico di Elly Schlein retrocede leggermente ( -0,2% ) andando al 22,3%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte perde quasi mezzo punto ( -0,9% ) e va al 12,1%. I sondaggi politici di oggi, chi è in vantaggio. I dati che seguono indicano le ultime rilevazioni dei sondaggi elettorali. Si evidenzia chi ottiene consenso e chi lo perde nel confronto tra i partiti guidati dai diversi leader italiani secondo l’ultima rilevazione BiDiMedia pubblicata il 3 giugno 2026.... 🔗 Leggi su Quifinanza.it
SONDAGGI POLITICI OGGI: MELONI SFIORA IL 30% E ASFALTA TUTTI!
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