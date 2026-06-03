Sondaggi politici Meloni salda al 28% mentre Conte crolla e Vannacci vola

Gli ultimi sondaggi politici mostrano come il consenso di Fratelli d’Italia sia ancora robusto: il partito della premier Giorgia Meloni incassa il +0,2% e va al 28%. Il Partito Democratico di Elly Schlein retrocede leggermente ( -0,2% ) andando al 22,3%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte perde quasi mezzo punto ( -0,9% ) e va al 12,1%. I sondaggi politici di oggi, chi è in vantaggio. I dati che seguono indicano le ultime rilevazioni dei sondaggi elettorali. Si evidenzia chi ottiene consenso e chi lo perde nel confronto tra i partiti guidati dai diversi leader italiani secondo l’ultima rilevazione BiDiMedia pubblicata il 3 giugno 2026.... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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SONDAGGI POLITICI OGGI: MELONI SFIORA IL 30% E ASFALTA TUTTI!

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