Soleil Sorge ha annunciato di aver concluso la sua partecipazione come concorrente nei reality televisivi. Dopo aver preso parte a quattro programmi, l’ex concorrente ha dichiarato di voler lasciare quel ruolo. Tuttavia, non ha escluso la possibilità di un ritorno in futuro, anche se in modo diverso. La decisione riguarda esclusivamente il ruolo di concorrente, senza specificare eventuali altri coinvolgimenti nel settore televisivo.

Dopo quattro esperienze televisive che l’hanno resa uno dei volti più riconoscibili del panorama reality italiano, Soleil Sorge ha deciso di chiudere definitivamente il capitolo da concorrente. L’annuncio è arrivato direttamente dalle sue Instagram Stories, dove l’influencer ha risposto con la consueta schiettezza alle domande dei fan, mettendo un punto fermo sulla sua carriera in tv. The Unknown – Fino All’Ultimo Bivio, il nuovo programma di Rai Due condotto da Elettra Lamborghini e Scintilla, rappresenta l’ultimo reality che la vedrà competere. Dopo Pechino Express, L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, Soleil ha tracciato una linea netta: quattro esperienze bastano, il cerchio si chiude. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Soleil Sorge dice basta ai reality da concorrente, ma non è un addio: potrebbe esserci una sorpresa inattesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Everyone thought she was useless—until she ended a 4-year contract marriage and her ex regretted it!

Notizie e thread social correlati

Soleil Sorge dice basta ai reality: “Ho chiuso il cerchio ma se le reti fossero interessate a…”Soleil Sorge ha annunciato sui social di non voler più partecipare a reality in futuro.

Soleil Sorge smentisce le voci sull’Isola dei famosi: l’ex naufraga ha chiuso con i realitySoleil Sorge ha negato di partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, dopo aver circolato il suo nome tra i possibili concorrenti.

Temi più discussi: Soleil Sorge dice basta ai reality: Ho chiuso il cerchio come concorrente; Soleil Sorge dice basta ai reality: Ho chiuso il cerchio come concorrente; Soleil Sorge all’Isola dei Famosi? La sua risposta lascia tutti senza parole; Soleil Sorge dice basta ai reality | Ho chiuso il cerchio ma se le reti fossero interessate a….

Soleil Sorge dice addio ai reality come concorrente: Ho chiuso un ciclo. E apre alla conduzioneSoleil Sorge dice addio ai reality come concorrente: Ho chiuso un ciclo. E apre alla conduzione, sc opri cos'ha raccontato. mondotv24.it

Soleil Sorge dice basta ai reality: Ho chiuso il cerchio come concorrenteSoleil Sorge guarda avanti e sembra avere le idee molto chiare sul proprio futuro televisivo. Dopo anni trascorsi tra reality show e programmi di grande successo, l'influencer e volto televisivo ha ... comingsoon.it