Soleil Sorge dice basta ai reality | Ho chiuso il cerchio ma se le reti fossero interessate a…

Soleil Sorge ha annunciato sui social di non voler più partecipare a reality in futuro. Dopo aver preso parte a numerosi programmi, ha dichiarato di aver chiuso il cerchio. La influencer ha precisato che, se le reti fossero interessate, potrebbe considerare altre opportunità, ma al momento non ha intenzione di tornare in televisione per questo tipo di format. La sua esperienza nel mondo dei reality si è conclusa con questa decisione.

Soleil Sorge sui social svela la sua decisione, non parteciperà ad altri reality in futuro . In questi anni Soleil Sorge non si è fatta mancare proprio nulla da punto di vista dei reality, infatti li ha provati praticamente tutte e si è sempre resa protagonista. Storia Ig di Soleil Sorge (Screen Ig stories @soleilstasi) Dopo essere diventata nota grazie a Uomini e Donne ha partecipato a Pechino Express insieme alla madre, poi è stata la volta del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei famosi. L’influencer ha fatto anche parte del cast del nuovo reality che di recente è approdato su Rai Due The Unknown: Fino all’ultimo bivio, ma sembra che questo sarà l’ultimo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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