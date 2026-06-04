La salma di una studentessa ventenne morta in Portogallo durante un soggiorno Erasmus dovrebbe tornare in Italia entro la prossima settimana. La giovane, originaria di Palermo e iscritta al Politecnico di Milano, è deceduta il 31 maggio. I familiari si sono rivolti alle autorità, lamentando i tempi lunghi per il rimpatrio. Non sono stati forniti dettagli sul motivo del ritardo o sulle procedure in corso.

Milano, 4 giugno 2026 – Entro la prossima settimana la salma di Sofia Barillà, la studentessa palermitana del Politecnico di Milano morta a vent’anni il 31 maggio durante l'Erasmus in Portogallo, dovrebbe finalmente rientrare in Italia. Alla tragedia vissuta dalla famiglia, in questi giorni infatti si è aggiunto il dramma di non riuscire a riportare Sofia nella sua Palermo. "Il ritardo del rimpatrio di mia nipote è dovuto principalmente all'inefficienza dell'assicurazione stipulata dal Politecnico di Milano per gli studenti che partecipano al programma Erasmus – ha spiega all’agenzia all'Adnkronos la zia Fiorella Barillà, l'ultima ad aver sentito la ragazza poco prima della sua morte –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Sofia Barillà, la studentessa morta in Portogallo: tempi lunghi per il rientro della salma, e i parenti se la prendono col Politecnico di Milano

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SOFIA BARILLÀ TROVATA MORTA IN PORTOGALLO: ERA IN ERASMIS. MISTERO SUL DECESSO

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