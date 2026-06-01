Trovata morta in casa in Portogallo Sofia Barillà studentessa italiana di 20 anni

Notizia in breve

Una studentessa italiana di 20 anni, partecipante al programma Erasmus, è stata trovata morta nel suo appartamento a Caldas da Rainha, in Portogallo. La giovane viveva in quella residenza temporanea e non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze della morte. Le autorità stanno indagando sull’accaduto. La famiglia della vittima è stata informata del decesso.