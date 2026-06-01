Trovata morta in casa in Portogallo Sofia Barillà studentessa italiana di 20 anni
Una studentessa italiana di 20 anni, partecipante al programma Erasmus, è stata trovata morta nel suo appartamento a Caldas da Rainha, in Portogallo. La giovane viveva in quella residenza temporanea e non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze della morte. Le autorità stanno indagando sull’accaduto. La famiglia della vittima è stata informata del decesso.
Sofia Barillà, 20 anni, stava frequentando l'Erasmus: è stata trovata morta nell'appartamento in cui viveva a Caldas da Rainha, in Portogallo. Con ogni probabilità sarà disposta l'autopsia, ma si ipotizza che il decesso abbia avuto cause naturali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Corpo encontrado em Portugal pode ser de brasileira desaparecida há 8 meses - BH ao Vivo
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