WWE Raw a Torino la card post Clash in Italy | al via King e Queen of the Ring

La WWE ha annunciato l'inizio del torneo King and Queen of the Ring durante lo show Raw a Torino, poche ore dopo l’evento Clash in Italy. La competizione prevede incontri tra wrestler maschili e femminili, con le prime sfide già programmate. La serata si svolge nello stesso luogo dell’evento precedente, e il torneo continuerà nelle prossime settimane. La card include anche altri incontri e segmenti promozionali.

Torino, 1° giugno 2026 – La WWE resta a Torino dopo Clash in Italy. A poche ore dal primo Premium Live Event organizzato dalla compagnia nel nostro Paese, l’Inalpi Arena ospita anche una puntata speciale di Monday Night Raw, in programma lunedì 1 giugno con orario anticipato per il pubblico americano e trasmissione internazionale su Netflix. La card pubblicizzata punta soprattutto sull’avvio dei tornei King of the Ring e Queen of the Ring, che tornano con un peso importante nella programmazione WWE. I vincitori otterranno infatti una chance titolata a SummerSlam, uno degli eventi principali dell’anno. Le finali sono previste a Night of Champions, in Arabia Saudita, il 27 giugno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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WWE Clash In Italy 2026 Was A Prime Example of WWEs Creative Decline!

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