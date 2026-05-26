Ultima serata di Raw prima del tour europeo e soprattutto prima di Clash in Italy che si terrà questa domenica, primo PLE della storia su suolo italiano. Una serata che però ci ha dato anche una novità per il post PLE e quella che sarà l’estate della WWE, l’annuncio ufficiale del King & Queen of The Ring Tournament del 2026. A dare l’annuncio è stato LA Knight, mentre i due bracket non sono stati ancora annunciati. LA Knight e l’obiettivo titolo. Assente da WM 42, LA Knight era apparso nel backstage le scorse settimane, mentre questa notte ha preso la via del ring per un promo. L’ex campione USA ha annunciato che dalla prossima settimana a Raw inizieranno il King & Queen of The Ring Tournament e lui farà parte del torneo maschile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Tornano il King e Queen of The Ring, il torneo inizierà a Torino e si concluderà in Arabia Saudita

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TEW IX Challenge Run - King & Queen of the Ring 2025 Bracketology

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