Nel 2025, il fatturato della Callas55 ha registrato una diminuzione del 50%, passando da 263.000 a 17.000 euro di liquidità. La riduzione della liquidità si è verificata in un breve periodo. Gli attacchi pubblici di un ex collaboratore hanno influenzato la redditività dell’azienda, contribuendo al calo del fatturato. La società ha subito una perdita di liquidità significativa, senza indicazioni di interventi immediati per risanare la situazione finanziaria.

Come ha fatto la liquidità a scendere da 263.000 a 17.000 euro?. Perché gli attacchi di Fabrizio Corona hanno distrutto la redditività aziendale?. Quali decisioni professionali ha preso Signorini dopo il crollo dei profitti?. Come influirà il vuoto di cassa sulla direzione editoriale di Chi?.? In Breve Liquidità aziendale crollata da 263.068 euro a soli 17.257 euro nel 2025.. Utile netto ridotto da 340.633 euro a 49.056 euro rispetto all'anno precedente.. Attacchi mediatici di Fabrizio Corona tramite progetto Falsissimo causano crisi finanziaria.. Signorini abbandona la direzione editoriale di Chi dopo il calo del fatturato..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Signorini: il fatturato della Callas55 crolla del 50% nel 2025

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