Costruzioni netto calo del fatturato -7,5% nel 2025
Nel 2025, le imprese industriali della provincia di Parma attive nel settore delle costruzioni hanno registrato un calo del 7,5% nel fatturato rispetto all’anno precedente. Nonostante la stabilità dei volumi produttivi, i ricavi generati hanno subito questa diminuzione, segnando una variazione significativa per le aziende del comparto. I dati si riferiscono a un quadro di attività che, pur mantenendo costante il livello di produzione, ha visto ridurre i ricavi totali.
Nonostante una sostanziale stabilità dei volumi produttivi, si è chiuso con un calo del fatturato del 7,5% il bilancio 2025 per le imprese industriali parmensi impegnate nelle costruzioni.Una situazione - evidenziata dalle analisi dell’Ufficio Studi della Camera di commercio dell’Emilia sulle.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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