Costruzioni netto calo del fatturato -7,5% nel 2025

Nel 2025, le imprese industriali della provincia di Parma attive nel settore delle costruzioni hanno registrato un calo del 7,5% nel fatturato rispetto all’anno precedente. Nonostante la stabilità dei volumi produttivi, i ricavi generati hanno subito questa diminuzione, segnando una variazione significativa per le aziende del comparto. I dati si riferiscono a un quadro di attività che, pur mantenendo costante il livello di produzione, ha visto ridurre i ricavi totali.