Nel 2025, la filiera Legno-Arredo ha registrato un fatturato alla produzione superiore ai 52,2 miliardi di euro, con un incremento dell’1,4% rispetto all’anno precedente. Questa crescita rappresenta una fase di stabilità dopo un periodo di rallentamento negli anni precedenti. La cifra, diffusa da FederlegnoArredo, indica che il settore ha mantenuto un andamento positivo e costante nel corso dell’ultimo anno.

Milano, 08 apr. - (Adnkronos) - La filiera Legno-Arredo chiude il 2025 con un fatturato alla produzione che supera i 52,2 miliardi di euro, segnando una crescita dell'1,4% rispetto al 2024, confermando una fase di stabilizzazione, dopo il rallentamento del biennio precedente. Filiera che, ad oggi, conta oltre 62.000 imprese e più di 292.000 addetti, rappresentando il 4,3% del fatturato manifatturiero nazionale, il 14,5% delle imprese e il 7,6% degli addetti, con un contributo al Pil pari al 2,3%. A sostenere la crescita del 2025 è soprattutto il mercato interno, che raggiunge quasi 33 miliardi di euro (+2%), grazie alla tenuta del comparto residenziale e a una maggiore dinamicità del non residenziale, nonostante il progressivo ridimensionamento degli incentivi fiscali legati alla casa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - FederlegnoArredo, nel 2025 fatturato filiera a 52,2 mld (+1,4%)

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