Sicurezza via ai lavori da 2 milioni per la nuova caserma dei carabinieri e aumenta il numero di agenti della locale

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori da 2 milioni di euro per costruire una nuova caserma dei carabinieri, più grande e moderna. La struttura sarà dotata di tecnologie avanzate e spazi più ampi rispetto alla precedente. Contestualmente, è stato incrementato il numero di agenti in servizio nella zona. La realizzazione non riguarda un semplice intervento di restauro, ma la creazione di una sede completamente nuova. I lavori sono in corso e si concluderanno entro i prossimi mesi.