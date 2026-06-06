Sicurezza via ai lavori da 2 milioni per la nuova caserma dei carabinieri e aumenta il numero di agenti della locale
Sono iniziati i lavori da 2 milioni di euro per costruire una nuova caserma dei carabinieri, più grande e moderna. La struttura sarà dotata di tecnologie avanzate e spazi più ampi rispetto alla precedente. Contestualmente, è stato incrementato il numero di agenti in servizio nella zona. La realizzazione non riguarda un semplice intervento di restauro, ma la creazione di una sede completamente nuova. I lavori sono in corso e si concluderanno entro i prossimi mesi.
Non un semplice restauro ma una nuova sede dei carabinieri moderna e tecnologicamente all'avanguardia. Con la firma del contratto avvenuta il 29 maggio, prendono ufficialmente il via i lavori per la nuova caserma dei carabinieri in via Monte Grappa a Limbiate.Un intervento da oltre 2 milioni di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Al via i lavori per la rotatoria all'incrocio fra via Emilia e via Lugo
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