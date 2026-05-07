Inaugurata a Placanica la nuova caserma dei carabinieri | presidio di legalità e sicurezza

A Placanica è stata aperta ufficialmente una nuova caserma dei carabinieri. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina e ha visto la partecipazione di un rappresentante del governo. La struttura si trova nel centro del paese ed è stata realizzata per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nella zona. La nuova sede sostituisce un precedente presidio e garantirà un maggiore presidio del territorio.

Placanica ha una nuova stazione dei carabinieri. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza della sottosegretaria di Stato al ministero dell’Interno, on. Wanda Ferro, e del comandante della legione carabinieri Calabria, generale di divisione Riccardo Sciuto, la.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Nuova caserma dei carabinieri a Placanica, Cirillo: "La sicurezza è guardare al futuro senza paura""L’inaugurazione di una caserma dei carabinieri non è mai un episodio isolato: significa rafforzare un presidio dello Stato, un luogo di ascolto,... Ravello, inaugurata la nuova caserma dei CarabinieriÈ stata inaugurata questa mattina la nuova caserma dei Carabinieri di Ravello, situata in via San Cosma. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Placanica inaugura la nuova Stazione dei Carabinieri: cerimonia ufficiale il 7 maggio; Inaugurata la nuova Caserma dei Carabinieri di Placanica: presidio di legalità e vicinanza al territorio; Nuova caserma dei Carabinieri a Placanica, Cirillo: Un faro di legalità; Placanica inaugura la nuova Stazione dei Carabinieri. Placanica, inaugurata la nuova caserma dei CarabinieriPLACANICA Si è svolta nel corso della mattinata odierna, alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro, e del Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Gener ... corrieredellacalabria.it Placanica, inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri: Presidio di legalità e vicinanza del territorioSi è svolta nel corso della mattinata odierna, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro, e del Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Div ... msn.com Il Capoluogo D'Abruzzo. . Parco del Sole, inaugurata la nuova area giochi inclusiva Annalisa Minetti Katia Persichetti Fabrizio Taranta - facebook.com facebook Alla Camera inaugurata la mostra '1946: nasce la Repubblica'. Dai verbali con i risultati del referendum istituzionale ai carteggi Togliatti-De Gasperi #ANSA x.com