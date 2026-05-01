Bosa via Brigata Sassari | via ai lavori per la caserma dei carabinieri

A Bosa sono stati aggiudicati i lavori per la costruzione di una nuova caserma dei carabinieri in via Brigata Sassari. Il progetto prevede un finanziamento regionale di 300.000 euro, destinato alla realizzazione dell’edificio. Le operazioni di avvio dei lavori sono state ufficialmente avviate, segnando il primo passo concreto verso la realizzazione della nuova struttura. La conclusione dei lavori è prevista entro i tempi stabiliti dal progetto.

? Cosa sapere A Bosa aggiudicati i lavori per la caserma dei carabinieri in via Brigata Sassari.. Il finanziamento regionale di 300.000 euro garantisce il ripristino strutturale e degli impianti.. A Bosa, l’aggiudicazione dei lavori per il restauro della caserma dei carabinieri in via Brigata Sassari segna un punto di svolta operativo per l’amministrazione locale dopo l’assegnazione di un finanziamento regionale da 300.000 euro avvenuta verso la fine del 2024. L’intervento di riqualificazione, che vede come esecutrice l’impresa SCS Construction con sede a Cagliari, mira a risolvere criticità strutturali e funzionali che gravano sulla sede dei militari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bosa, via Brigata Sassari: via ai lavori per la caserma dei carabinieri Notizie correlate Bagnacavallo, partono i lavori di ristrutturazione alla caserma dei Carabinieri: un intervento da 890mila euroQuesta mattina sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della caserma dei Carabinieri di Bagnacavallo, in via F. Contenuti di approfondimento Si parla di: La caserma dei carabinieri sarà ristrutturata: lavori aggiudicati. Sassari, al via a Monumenti ApertiA Sassari via alla 19esima edizione di Monumenti Aperti. Nel tardo pomeriggio in piazza Castello l'inizio della manifestazione davanti al museo storico della Brigata Sassari e alla presenza del ... unionesarda.it Sassari, la Brigata Sassari ha un nuovo comandanteCambio della guardia, oggi a Sassari nella caserma Gonzaga, al vertice della Brigata Sassari tra il generale di Divisione Stefano Messina e il generale di Brigata Andrea Fraticelli che gli subentra ... unionesarda.it