Sicurezza idraulica la Lega denuncia i ritardi | L' idrovora Fontana 2 è ancora al palo partire con i lavori

La Lega ha segnalato ritardi nei lavori dell'idrovora Fontana 2, ancora ferme. Una porzione del territorio comunale di Forlì, che comprende le zone di Romiti, Cava e Villanova, presenta criticità idrauliche evidenti. Questi quartieri sono soggetti a allagamenti e ristagni di acqua dovuti alle piogge, creando rischi per la sicurezza pubblica, le attività economiche e le abitazioni. La mancanza di interventi tempestivi aggrava la situazione di vulnerabilità in queste aree.

“Una parte del territorio comunale forlivese (Romiti, Cava e Villanova) è caratterizzato da una significativa fragilità idraulica, risultando esposta a fenomeni di allagamento e ristagno delle acque meteoriche, con conseguenti rischi per la sicurezza pubblica, le attività economiche e il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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