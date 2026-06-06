Sicurezza idraulica la Lega denuncia i ritardi | L' idrovora Fontana 2 è ancora al palo partire con i lavori

Da forlitoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Lega ha segnalato ritardi nei lavori dell'idrovora Fontana 2, ancora ferme. Una porzione del territorio comunale di Forlì, che comprende le zone di Romiti, Cava e Villanova, presenta criticità idrauliche evidenti. Questi quartieri sono soggetti a allagamenti e ristagni di acqua dovuti alle piogge, creando rischi per la sicurezza pubblica, le attività economiche e le abitazioni. La mancanza di interventi tempestivi aggrava la situazione di vulnerabilità in queste aree.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Una parte del territorio comunale forlivese (Romiti, Cava e Villanova) è caratterizzato da una significativa fragilità idraulica, risultando esposta a fenomeni di allagamento e ristagno delle acque meteoriche, con conseguenti rischi per la sicurezza pubblica, le attività economiche e il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tre anni dopo l'alluvione i Romiti attendono i lavori all'idrovora Fontana 2, Rinnoviamo: "Ritardi allarmanti"A tre anni dall’alluvione, i residenti dei Romiti aspettano ancora che siano completati i lavori all’idrovora Fontana 2.

Via Romana, completati i lavori al sistema fognario: dal ritrovamento archeologico alla sicurezza idraulica. Le tappeNella zona di via Romana sono stati completati i lavori al sistema fognario, un progetto iniziato diversi anni fa e costato circa 4 milioni di euro.

Temi più discussi: Alluvione, la Lega visita gli alvei del Lamone: Ok al ripristino, ma da rivedere i confini delle zone di protezione speciale; La priorità Montone. I detriti fino in Regione. E polemica su Fontana 2; Bixio e Belforte allagati, la Lega di Varese deposita un’interrogazione; Cirignano: Se il mondo è cambiato, in che modo è cambiata Olgiate Olona?.

Sicurezza idraulica. Frigido osservato speciale: Un’opera attesa da anni finalmente vede la luceSopralluogo alla foce del fiume del sindaco Persiani e del deputato Barabotti. Il primo cittadino: Risultato della collaborazione tra Comune e istituzioni. L’esponente della Lega: Una parte della ... lanazione.it

200.000 euro per la sicurezza idraulica e gli impianti di sollevamentoConclusi i lavori di ripristino per due impianti di sollevamento chiave (Ex Vigili e Metano Bianca). Un investimento da 200.000 € per la sicurezza. livingcesenatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web